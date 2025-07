Quattro amici in libreria Antichità bric a brac e centinaia di volumi Aperto nel cuore di Montemarcello il ’Covo del Corvo’ oasi di pace e di cultura Una scommessa in un borgo di circa 260 abitanti che in estate tocca il migliaio

Alessandra, Caterina, Eleonora, Enrico. Sono quattro amici. E come i ’Quattro amici al bar’ cantati da Gino Paoli negli anni Novanta, una sera anche loro si ritrovano al bar, quello di Montemarcello. Parlano di idee e sogni. Uno in particolare: aprire una libreria nel cuore del borgo. Gli ingredienti ci sono tutti. Caterina Biso, che è di Bocca di Magra, ha una libreria a Marina di Carrara, la ’Nuova avventura’, insieme a Enrico Giuliani. Eleonora Sottili, scrittrice e insegnante alla Scuola Holden di Torino, vive tra Montemarcello e Torino con il compagno Emiliano Poddi, scrittore e insegnante alla Holden a sua volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro amici in libreria. Antichità, bric a brac e centinaia di volumi. Aperto nel cuore di Montemarcello il ’Covo del Corvo’, oasi di pace e di cultura. Una scommessa in un borgo di circa 260 abitanti che in estate tocca il migliaio

