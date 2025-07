Quasi 5 incidenti al giorno a Ravenna | in Romagna siamo la provincia con più morti sulle strade

 1737 gli incidenti stradali, con 38 morti e 2.261 feriti. Sono i dati dell’Istat, elaborati dall’Ufficio di Statistica della Regione Emilia-Romagna, sugli incidenti stradali del 2024 in provincia di Ravenna. Tra i dati più allarmanti c'è un aumento di 10 morti rispetto all'anno precedente, che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Quasi 5 incidenti al giorno a Ravenna: in Romagna siamo la provincia con più morti sulle strade; Sicurezza stradale. Scende il numero di vittime e feriti in regione ma crescono i morti in Romagna; Tragico incidente a Cotignola vicino Ravenna, scontro tra auto e moto, morta una coppia di motociclisti.

Quasi 5 incidenti al giorno a Ravenna: in Romagna siamo la provincia con più morti sulle strade - romagnole, dove nel 2024 si sono verificati quasi 17 mila incidenti, con 273 morti e più di 21. Si legge su ravennatoday.it

Incidenti in Emilia-Romagna, nel Riminese il tasso di mortalità più basso - Meno morti, meno feriti e meno incidenti: la sicurezza sulle strade emiliano- Lo riporta corriereromagna.it