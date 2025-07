Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 24 Luglio 2025

Costo energia elettrica nel mercato libero. PUN (Prezzo Unico Nazionale) – Il PUN rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore medio di acquisto dell’energia sul mercato all’ingrosso. Al 24 Luglio 2025, il PUN giornaliero si attesta a 116,47 €MWh (pari a 0,116 €kWh). Negli ultimi giorni, il prezzo ha oscillato tra 109 e 122 €MWh, mostrando una certa stabilità rispetto ai picchi dei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il proprio fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili legate al PUN, aggiungendo i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 24 Luglio 2025

Energia elettrica gratis per 6 ore: ecco perché oggi usare lavatrice e lavastoviglie non costerà niente agli italiani - L’avvenimento è storico ed è quasi da Guinnes dei primati: oggi il prezzo dell’energia in Italia sarà a costo zero per 6 ore, tra le 11 e le 17.

Italia, energia elettrica molto cara e rallenta riduzione delle emissioni - Roma, 16 mag. (askanews) - Prezzo dell'energia elettrica più alto rispetto agli altri Paesi e un rallentamento nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Perché oggi l’energia elettrica è gratis per sei ore e cosa cambia in bolletta - Oggi giovedì 1° maggio, tra le ore 11 e le 17, il prezzo dell'energia sarà pari a zero. Vediamo perché l'energia elettrica sarà "gratis" e che effetto avrà sulle bollette degli italiani.

Ci comunica e-distribuzione che venerdì 25 luglio dalle 08.00 alle 15.00 sono in programma interruzioni localizzate dell'energia elettrica a Pieve di Cento. Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono: via San Pietro d Vai su Facebook

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto balza a 117,87 euro/MWh - Nella settimana da lunedì 14 luglio a domenica 20 luglio il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 117,87 euro/MWh, in aumento ... Come scrive teleborsa.it

Gme,prezzo energia elettrica in aumento a 117,87 euro al MWh - Nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 luglio 2025 il Gme ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index Gme) pari a 117,87 euro al MWh in deciso aumento rispetto ai 108,38 euro d ... Si legge su msn.com