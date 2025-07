Quante grane per Raoul Bova ricoperto di insulti e preso in giro sui social | ecco cosa sta succedendo

Raoul Bova è finito al centro di un vero e proprio ciclone mediatico. A scatenare il polverone è stato Fabrizio Corona, che nel suo podcast ha diffuso dettagli piccanti su una presunta relazione clandestina dell’attore con la giovane modella Martina Ceretti, mentre era ancora legato a Rocio Munoz Morales. L’indiscrezione ha acceso immediatamente il dibattito sui social, dove l’attore romano è stato investito da una pioggia di commenti, spesso velenosi. E mentre lui sceglie il silenzio, l’opinione pubblica si divide tra chi lo difende e chi lo accusa senza mezzi termini. Raoul Bova vittima di una shit storm: piovono insulti sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Quante grane per Raoul Bova, ricoperto di insulti e preso in giro sui social: ecco cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: raoul - bova - quante - grane

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Don Matteo 15 si farà , Raoul Bova saluta dopo l’episodio finale: “Grazie al pubblico”; Raoul Bova: «In alcuni momenti ho pensato di non farcela. Ora dormo 4 ore a notte. Cerco di essere un buon pad; Da Raoul Bova alla coppia Solenghi-Lopez, da Cristiana Capotondi a Lina Sastri: grandi nomi all'Orfeo.

Raoul Bova diviso tra Rocio Munoz Morales e Martina Ceretti: ecco come stanno davvero le cose - Martina Ceretti, giovane modella romana, è finita al centro del gossip dopo essere stata indicata come l'amante di Raoul Bova. Si legge su panorama.it

Raoul Bova e la verità sui tradimenti: un'analisi controcorrente - Un'analisi critica del caso Bova: tra la verità dei tradimenti e le reazioni del gossip. Lo riporta notizie.it