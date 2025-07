“Anche Carlo Nordio era contrario alla separazione delle carriere. Lo dimostra questa lettera firmata dall’allora magistrato a Venezia e inviata all’Associazione Nazionale Magistrati. Era il 3 maggio 1994. Ecco il documento esclusivo”. Con questo breve post, pubblicato sul profilo Facebook dell’ANM, si riaccende la polemica sulla riforma della giustizia voluta dal guardasigilli, che si avvia a grandi passi verso l’approvazione definitiva, ma che un tempo lo stesso ministro osteggiava. Un intervento, quello dell’Associazione Nazionale Magistrati, che segue le polemiche divampate mercoledì durante il question time alla Camera dei Deputati, quando la deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha preso la parola per far notare al Guardasigilli la differenza tra ciò che diceva e faceva da PM e quanto sta facendo in qualitĂ di ministro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Quando Nordio era contrario alla separazione delle carriere. Ecco l’appello firmato nel ’94 dall’allora pm contro la riforma