Quando il ministro Nordio era contro la separazione delle carriere | l’Anm pubblica una lettera del 1994

L'Associazione nazionale magistrati ha firmato un documento con cui, nel 1994, l'attuale ministro Nordio aderì a un appello contro la separazione delle carriere: la misura che oggi Nordio ha inserito nella sua riforma della giustizia. La replica del ministro: "Era il periodo di stragi e Tangentopoli, dopo dissi che stavamo esagerando e non ho più cambiato idea". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Parte il progetto per la Cittadella della Giustizia, il ministro Nordio a Modena: "Tempi brevi" - Una cerimonia presso la sede del Tribunale, alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha dato pubblicamente il via al percorso che porterà alla realizzazione della futura Cittadella della Giustizia presso il complesso immobiliare ex Manifattura Tabacchi, a seguito della recente.

«La vittima deve essere in grado di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia». Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio - L a vittima di violenze denuncia, al suo stalker viene imposta la misura cautelare del braccialetto elettronico.

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 9 luglio 2025 “La menzogna consapevole è un tradimento della fiducia costituzionale”, così Francesco Boccia capogruppo Pd al Senato.

L'Anm: 'Nordio firmò contro la separazione delle carriere' - Carlo Nordio, il guardasigilli che oggi dà il nome al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere, è lo stesso Carlo Nordio che, da pm, firmava un appello contro la separazione. Scrive ansa.it

