Quando gareggia Sara Curtis ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare programma tv streaming

Sara Curtis sarà indubbiamente una delle protagoniste più attese degli imminent i Mondiali 2025 di nuoto in corsie. Dal 27 luglio al 3 agosto tante emozioni ci saranno nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore. L’azzurra si presenta a questo appuntamento con la voglia di continuare a migliorare i propri tempi, lottando contro le migliori del pianeta. Nel day-1 la vedremo in azione nella staffetta 4×100 stile libero femminile. Le azzurre avranno come principale obiettivo l’accesso in finale e Curtis sarà la punta di diamante del quartetto. Giovedì 31 luglio la nostra portacolori inizierà il suo incedere a livello individuale nei 100 sl, specialità in cui quest’anno ha mandato in soffitta uno dei primati ottenuti da Federica Pellegrini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gareggia Sara Curtis ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione. Leggi tutto Sara Curtis: la campionessa di nuoto che sfida i pregiudizi razziali su Donne Magazine.

Ginevra Taddeucci: “Medaglia totalmente inaspettata, nello sprint finale sembravo Sara Curtis” - Non ci sperava più di tanto Ginevra Taddeucci nella 3 km Knockout Sprint, nuovo format della penultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo.

DA OASPORT - #Nuoto #CarlosDAmbrosio #Mondialinuoto2025 #SaraCurtis Nuoto, Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio i nomi nuovi dell'Italia ai Mondiali: dove possono arrivare?: Sono giovani, veloci, determinati. E rappresentano il futuro – già presente – del

Gregorio Paltrinieri termina ai piedi del podio la 3 km Knockout dei Mondiali di nuoto di fondo a Singapore. Wellbrock in versione Caterpillar

Quando gareggia Sara Curtis ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming; «Sara Curtis? Neanch'io so dove potrà arrivare». Finisce ai Mondiali il sodalizio tra la campionessa e il coach Thomas Maggiora: «L'obiettivo a Singapore? È segreto»; Ha battuto la Divina, ora punta al Mondiale.

Mondiali di nuoto: riflettori puntati sulla saviglianese Sara Curtis - Si avvicina l’inizio dei Campionati Mondiali di Nuoto 2025, in programma dal 27 luglio al 3 agosto presso la Championships Arena di Singapore. Secondo targatocn.it

Mondiali nuoto, Butini: "Non sarà semplice per l'Italia. Nessun paragone col passato" - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali nuoto, Butini: 'Non sarà semplice per l'Italia. Riporta sport.sky.it