Quali sono i portatili più leggeri e sottili meno di 2 Kg

I moderni notebook puntano molto sulla leggerezza e sulla manovrabilità : in commercio troviamo infatti moltissimi modelli di portatili con un peso inferiore ai 2 Kg, un valore decisamente molto basso, che rende i notebook adatti all'utilizzo prolungato fuori casa o per mantenerli sulle ginocchia o in mano senza affaticarsi. Un portatile leggero deve pesare meno di 2 kg, ma non basta. Deve offrire un equilibrio tra spessore ridotto (idealmente sotto i 2 cm), autonomia prolungata e componenti hardware che non sacrifichino le prestazioni. Materiali come leghe di magnesio o alluminio garantiscono robustezza senza appesantire. 🔗 Leggi su Navigaweb.net