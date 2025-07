Pubblici esercizi del Padovano primo semestre 2025 tra luci e ombre

Bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, gelaterie e locali serali della provincia di Padova affrontano un primo semestre 2025 in chiaroscuro. Lo rivela l’analisi condotta da Appe - Associazione Provinciale Pubblici Esercizi su dati Inps e Infocamere: da un lato, aumenta l’occupazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

