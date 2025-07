Pruzzo | Ferguson? Con Gasperini può esplodere

Dopo l’ annuncio ufficiale dell’acquisto dell’attaccante irlandese classe 2004, pubblicato sui canali ufficiali della Roma, possono finalmente iniziare gli allenamenti a Trigoria. Il tecnico Gian Piero Gasperini avrĂ cosĂŹ l’opportunitĂ di osservare da vicino le qualitĂ del nuovo innesto offensivo e integrarlo gradualmente nei propri schemi di gioco. Ferguson è considerato un talento dal grande potenziale e rappresenta un profilo ritenuto strategico da Gasperini, soprattutto per il suo stile di gioco. Ad esprimere parole di stima verso il nuovo numero 11 giallorosso è stato anche Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato il profilo del giovane irlandese, sottolineandone il potenziale e l’importanza in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Š Sololaroma.it - Pruzzo: “Ferguson? Con Gasperini può esplodere”

In questa notizia si parla di: gasperini - pruzzo - ferguson - esplodere

Roma, al via il nuovo ciclo con Gasperini. Pruzzo: “Migliori condizioni per partire subito bene” - Si attende solamente il comunicato per dare ufficialmente il via all’ avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma.

? #Pruzzo: “#Ferguson? Con #Gasperini può esplodere e segnare 20 gol” #ASRoma Vai su X

#Pruzzo ribalta le priorità della #Roma: “Non è #Rios il problema. E #Ferguson potrebbe sorprendere” C’è un profilo che serve più di tutti - Il punto sul #calciomercato dei giallorossi Vai su Facebook

Pruzzo su Ferguson: Con Gasperini può esplodere; Pruzzo: “Ferguson vale il rischio, con Gasperini può esplodere”; Roma, il punto del bomber Pruzzo sul mercato ? “Ferguson? Ecco perché con Gasperini può esplodere....

Pruzzo: “Ferguson? Scommessa importante. Anche in coppia con Dovbyk” - Nessuno può ipotizzare quale sia il suo vero potenziale, però con Gasperini può rilanciarsi e confermare quanto di buono si diceva ... Lo riporta msn.com

‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ferguson con Gasperini può esplodere” - Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare ... Riporta msn.com