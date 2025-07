Proteste in Ucraina Zelensky promette un ddl che garantisca l’indipendenza delle istituzioni anticorruzione

Dopo giorni di proteste e forti critiche da parte della società civile e degli alleati europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso un nuovo disegno di legge che «garantirà tutti gli standard necessari per l’indipendenza delle istituzioni anticorruzione». Una mossa che cerca di calmare il malcontento generato dall’approvazione di una legge che indebolisce il Nabu e la Procura anticorruzione (Sap), istituiti nel 2014 dopo la rivoluzione di Maidan, per rafforzare invece i poteri del procuratore generale. Secondo i manifestanti e gli osservatori, la legge è un duro colpo all’autonomia degli organi di controllo e rischia di compromettere le riforme chiave richieste dall’ Unione europea nel percorso di adesione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Proteste in Ucraina, Zelensky promette un ddl che garantisca l’indipendenza delle istituzioni anticorruzione

