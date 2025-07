Programmi tv giovedì 24 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Temptation Island, su Rai Due Delitti in Paradiso. Guida ai programmi Tv della serata del 24 luglio 2025. ll 24 luglio 2025 porta in TV una serata ricca di emozioni e volti noti: da Raoul Bova nei panni di Don Matteo su Rai Uno, a Rachel Weisz e Rachel McAdams nel delicato Disobedience su Rai Movie. Gli amanti dell’avventura ritrovano Harrison Ford e Sean Connery in Indiana Jones e l’ultima crociata su Sky Cinema Uno, mentre Canale 5 accende le passioni con una nuova puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia FILM. Su Rai Tre, il palinsesto propone La notte del 12, un thriller francese intenso e introspettivo, incentrato su un caso di omicidio che si trasforma in uno specchio delle fragilità umane e dei limiti della giustizia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv giovedì 24 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

