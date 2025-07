progetto per il nuovo stadio i comitati cautamente soddisfatti piacciono le modifiche apportate

È questione di giorni per la dichiarazione di interesse pubblico per il progetto di restyling dello stadio Carlo Castellani, presentato un anno fa dall’Empoli Fc. Forse già la prossima settimana, poi,tra un mese, la Conferenza dei Servizi decisoria. Questo è quanto emerso ieri dall’incontro che il sindaco Alessio Mantellassi ha avuto con i tre Comitati cittadini Stadio sì ma non così, Comitato per Serravalle e Stadio sì. Quanto ha prodotto la Conferenza dei Servizi preliminare, terminata lo scorso 10 luglio, è stato poi esposto da Mantellassi nel Consiglio di ieri, dove ha spiegato che Asl e Arpat hanno chiesto integrazioni documentali riguardo alla valutazione dell’incremento del traffico, di quello delle temperature medie dell’area, delle interferenze con i pozzi di acqua potabile e della sistemazione del parcheggio di Serravalle (previsti 817 posti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

