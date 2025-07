Questa sera alle 21, l’orario è stato anticipato di mezz’ora rispetto alle iniziali previsioni, in piazza San Francesco a ingresso libero ci sarĂ l’ultimo concerto del cartellone della Prato Estate. Protagonista della serata sarĂ il Progetto Fiordaliso del rapper Blebla, al secolo Marco Lena, per un concerto che riunisce 57 artisti dagli otto fino agli 86 anni di tutto il territorio, dal rapper al tenore, dal presentatore al soprano, dal comico al batterista. Nel progetto c’è anche un’orchestra di una scuola media. L’obiettivo è far conoscere quanto piĂą possibile il panorama musicale pratese, per questo in scaletta ci saranno brani made in Prato cantati dagli stessi autori o da altri musicisti della cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto Fiordaliso. Blebla & friends in San Francesco