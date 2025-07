Progetto alloggi per lavoratori del settore agricolo | incontro in prefettura

BRINDISI - Nell’ambito delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il 29 luglio 2021, la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro ha siglato con Anci la convenzione di sovvenzione per la realizzazione, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

