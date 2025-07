primi passi della civitanovese ecco il difensore centrale romanelli

Prende il via il calciomercato della Civitanovese. La societĂ ha comunicato la prima ufficialitĂ in fatto di giocatori: si tratta del difensore centrale Filippo Romanelli, classe 1999. Nella sua carriera, Romanelli ha disputato diverse stagioni in serie D con le maglie di Gelbison, Team Altamura, Santa Maria Cilento, Team Nuova Florida e Castrovillari. Nell’ultima stagione, ha vestito la casacca del Molfetta, in Eccellenza pugliese. Il club ha comunicato l’acquisto con una nota in cui ha parlato di un giocatore dotato di "personalitĂ , affidabilitĂ e grande leadership". Nel comunicato presenti anche le prime parole del dg Paolo Pochetti: "l’arrivo di Filippo – ha detto – è un segnale chiaro delle nostre ambizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

