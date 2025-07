Continua la protesta dei corrieri di Esselunga contro l’azienda della grande distribuzione della famiglia Caprotti. Questa mattina addetti alle consegne da Bergamo, Verona, Parma, Bologna, Monza e Milano hanno raggiunto la sede centrale di Esselunga a Pioltello per manifestare, si legge in una nota della Cgil. Lo sciopero, indetto a livello interregionale, arriva dopo la rottura della trattativa per il primo accordo nazionale di settore. La vertenza riguarda i lavoratori impiegati nella consegna a domicilio per conto di Esselunga attraverso le aziende in appalto Deliverit, B&V Logistics e Cap Delivery. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Presidio dei driver Esselunga alla sede di Pioltello: “La vita vale più di una spesa”