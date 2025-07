Presentato al Senato il Business Diplomacy Council un ponte tra istituzioni e imprese 

Presentato la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica il Business Diplomacy Council, in un evento dal titolo, “Business Diplomacy: la diplomazia d'impresa, l'Italia nel mondo”, un incontro strategico che ha messo al centro il concetto di diplomazia economica come leva per rafforzare il posizionamento delle imprese italiane nei mercati esteri. L'iniziativa, fortemente voluta dal Senatore Mario Borghese, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, diplomatici e imprenditoriali di primo piano, in un momento di riflessione e proposta sul ruolo della diplomazia multilaterale applicata al business. 🔗 Leggi su Iltempo.it

