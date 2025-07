Premiati al Giffoni Film Festival i giovani vincitori del concorso Codacons | Scrivi la migliore frase sul consumerismo e sullo sport

Grande successo per l’iniziativa lanciata dal Codacons Campania durante il GFF: un concorso per far riflettere i giovani sul consumismo, lo sport e la vita quotidiana.I “Giffoners” hanno risposto con entusiasmo, offrendo spunti profondi su temi spesso lontani dal loro quotidiano.L’Avv. Matteo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: concorso - giovani - codacons - sport

Torna a Sogliano al Rubicone il concorso internazionale per giovani musicisti 'Luigi Zanuccoli' - Per dodici giorni, Sogliano al Rubicone si trasformerà in una vera e propria fucina di giovani talenti musicali, grazie al ritorno del concorso internazionale “Luigi Zanuccoli”, giunto alla sua ventiduesima edizione.

Concorso Tg Poste 2025: giovani giornalisti tra innovazione, e-learning e borsa studio estera - Il Tg Poste torna alla ribalta con una nuova iniziativa volta a mettere in luce i giovani talenti nel campo dell’informazione.

Ceccano, concorso Giovani Chef Ciociari - Torna per la sua la Terza Edizione il Concorso Giovani Chef Ciociari evento promosso e ideato dal Presidente della Pro-loco Danilo Diana e dalla Rete di Associazioni in collaborazione con l’Istituto alberghiero Ceccano.

Premiati dal Codacons al GFF i ragazzi che hanno partecipato al concorso: “Scrivi la migliore frase sul consumerismo e sullo sport” - Vai su X

Premiati al Giffoni Film Festival i giovani vincitori del concorso Codacons: “Scrivi la migliore frase sul consumerismo e sullo sport”; Coldiretti Piemonte - Codacons: Valentina Allaria premiata al concorso Giovane Imprenditore Agricolo; Latina tra i vincitori del bando “Sport Illumina”: in arrivo un nuovo playground pubblico.

Giffoni, i giovani riflettono su legalità e consumismo: Codacons premia i Giffoners con la tessera a vita - Stampa Grande successo al Giffoni Film Festival per l’iniziativa del Codacons Campania, che ha visto protagonisti oltre 200 ragazzi impegnati a esprimere pareri e riflessioni su temi centrali come con ... Come scrive salernonotizie.it

Coldiretti Piemonte - Codacons: Valentina Allaria premiata al concorso Giovane Imprenditore Agricolo - Con quasi tre italiani su quattro (73%) che durante l’estate si recheranno a visitare uno dei piccoli borghi sul territorio nazionale è importante mantenere la presenza e i servizi nelle aree interne, ... Si legge su targatocn.it