Precipita aereo nell' estremo oriente russo 49 persone a bordo

L'aereo passeggeri Antonov An-24 scomparso oggi dai radar nel distretto dell'Estremo Oriente russo, proveniva da Blagoveshchensk, capoluogo della regione dell'Amur, ed era diretto a Tynda. Secondo quanto riferiscono i media di Mosca, il velivolo, un bimotore turboelica, ha perso contatto con i radar durante un secondo tentativo di atterrare all'aeroporto di destinazione, dopo che il primo era fallito. Il governatore della regione dell'Amur, Vasily Orlov, ha precisato che a bordo c'erano 49 persone: 43 passeggeri, di cui 5 bambini, e 6 membri di equipaggio. Nell'area sono scattate le ricerche con l'impiego di elicotteri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Precipita aereo nell'estremo oriente russo, 49 persone a bordo

