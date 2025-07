Precampionato torna in gruppo McTominay e si rivede Buongiorno

Dopo mezza giornata di riposo, trascorsa in rifugio tra le splendide montagne della Val di Sole, il Napoli è tornato in campo. Si riparte nel segno della fatica con un’altra seduta dal programma completo: lavoro fisico all’insegna della forza, della corsa aerobica e tanta tattica. Nel calcio si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: precampionato - torna - gruppo - mctominay

Precampionato, torna in gruppo McTominay e si rivede Buongiorno; Il Napoli è arrivato a Dimaro: boato e grandi applausi per Conte, McTominay e De Bruyne | VIDEO.

Napoli: McTominay torna in gruppo dopo l'affaticamento, si rivede anche Buongiorno - Dopo il ko contro l'Arezzo nella prima amichevole stagionale e dopo mezza giornata di riposo, trascorsa in rifugio tra le splendide montagne della Val di Sole, il Napoli è tornato in campo e ha ... msn.com scrive

Precampionato, torna in gruppo McTominay e si rivede Buongiorno - Dopo mezza giornata di riposo, trascorsa in rifugio tra le splendide montagne della Val di Sole, il Napoli è tornato in campo. Lo riporta napolitoday.it