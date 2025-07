Pozzuoli sosta sulle strisce blu al porto | massimo tre ore

Stretta sulla sosta lunga nelle aree portuali di Pozzuoli. La Giunta comunale ha approvato un nuovo limite massimo di tre ore per il parcheggio sugli stalli a pagamento (le cosiddette strisce blu) nelle zone centrali del porto, con l'obiettivo di favorire una maggiore rotazione dei veicoli. Il provvedimento, contenuto nella delibera n. 105

Da adesso in poi, sugli stalli a strisce blu in tre zone centrali della città si potrà parcheggiare al massimo per tre ore, tutti i giorni, festivi compresi Vai su Facebook

