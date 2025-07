Poveglia un’isola che diventa bene comune

Dopo 11 anni di lotte e di cura, dal primo agosto l’associazione Poveglia per tutti otterrà in concessione dal Demanio l’isola Nord di Poveglia, sottraendola a un destino di turistificazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Poveglia, un’isola che diventa bene comune

In questa notizia si parla di: poveglia - isola - diventa - bene

Poveglia aperta a tutti: l’isola di Venezia resterà pubblica dopo la battaglia di un’associazione - Una vittoria dei cittadini. L’ isola di Poveglia, nella laguna di Venezia, resterà aperta a tutti. È l’esito di una lunga battaglia, che ha visto un gruppo di cittadini determinati ottenerne la concessione da parte dell’ Agenzia del demanio, con l’obiettivo dichiarato di mantenerla fruibile alla collettività , nel rispetto degli elementi paesaggistici e naturali del luogo.

Poveglia è davvero per tutti. La svolta per l’isola di Venezia salvata dalla privatizzazione; Venezia, l’isola di Poveglia è di nuovo in vendita. E i cittadini riprovano a comprarla per farci un…; Per 99 anni sarà proprietà privata (FOTO).

Poveglia aperta a tutti: l’isola di Venezia resterà pubblica dopo la battaglia di un’associazione - È l’esito di una lunga battaglia, che ha visto un gruppo di cittadini determinati ottenerne la conces ... Segnala ilfattoquotidiano.it

L'Isola di Poveglia a Venezia acquistata da un imprenditore: per 99 ... - Poveglia quindi diventa un bene privato per 99 anni, anche se vincolato a precise prescrizioni da parte del Comune di Venezia. Da huffingtonpost.it