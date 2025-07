potrebbe slittare di qualche giorno rispetto alle date preventivate di fine luglio il via della prepazione a inizio mese

Potrebbe slittare di qualche giorno l’inizio della preparazione della nuova Spal. Inizialmente si era parlato dell’inizio della prossima settimana, indicativamente tra il 28 e il 30 luglio. Ma per una serie di motivi si posticiperà il primo giorno di scuola tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Ancora non c’è una data precisa, anche perché dipende pure dalla disponibilità del centro sportivo Fabbri, dove la squadra di Di Benedetto effettuerà tutta la fase precampionato. Naturalmente poi non va dimenticato che l’Ars et Labor Ferrara partiva senza nemmeno un tesserato, quindi il direttore sportivo Antenucci e gli uomini di mercato biancazzurri sono chiamati a fare gli straordinari per allestire un’intera rosa a tempo di record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

