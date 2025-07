Porto Cervo l' Italia Polo Challenge incanta la Costa Smeralda

Roma, 24 lug. - Nel cuore scintillante della Costa Smeralda, tra eleganza, tradizione e sport, si è conclusa con successo la quinta edizione dell'Italia Polo Challenge - Porto Cervo, tappa di rilievo del circuito promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). L'evento ha unito adrenalina e cultura equestre, consolidando il ruolo del polo come disciplina in crescita sul panorama sportivo nazionale. Grande protagonista è stato il formato "Arena Polo", adottato in tutte le tappe del circuito: una formula dinamica e spettacolare, con partite tre contro tre disputate su campi d'erba o sabbia, pensata per rendere il polo più accessibile e coinvolgente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

