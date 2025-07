Pokemon bundle nintendo switch 2 | ecco perché non è l’affare che credi

Recentemente, Nintendo ha annunciato il lancio di un nuovo bundle dedicato alla console Nintendo Switch 2, previsto per l‚Äôautunno corrente. Questa versione speciale include il gioco Pok√©mon Legends: Z-A e sar√† disponibile a partire dal 16 ottobre, data in cui verr√† rilasciato sia il titolo che il bundle. La proposta si aggiunge alle precedenti offerte, come quella con Mario Kart World, mantenendo un prezzo di vendita di $499.99. Nonostante questa novit√† rappresenti una buona opportunit√† per gli acquirenti interessati, i prezzi della console non subiranno aumenti e la convenienza complessiva del pacchetto pu√≤ essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

