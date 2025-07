Poggibonsi | nuovo look! Un milione di investimento per rifare il centro storico

Lavori terminati, cantiere non più attivo, nuovo volto per una tranche del centro storico di Poggibonsi: la superficie compresa tra via Antonio Frilli, piazza Amendola, via Gallurì. Lavori giunti a compimento in virtù di un investimento complessivo di un milione e 280mila euro, sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tratti ‘sofferte’ le operazioni, a causa di criticità emerse durante lo svolgimento, comprese certe difficoltà nel reperire i materiali. Poi tutto è andato in porto. "Un lavoro di qualità che valorizza il centro storico proseguendo un percorso che nel tempo ha interessato strade e piazze – spiega la sindaca Susanna Cenni – e ringrazio la precedente amministrazione per avere progettato la rigenerazione di questi spazi e per aver intercettato risorse utili". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi: nuovo look!. Un milione di investimento per rifare il centro storico

