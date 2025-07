Pogacar si scontra con l'ammiraglia di Vingegaard al Tour | Ha frenato all'improvviso senza motivo

Tadej Pogacar poco prima del via della 18ª tappa del Tour de France si è scontrato con l'ammiraglia della Visma, il team del suo rivale Vingegaard: "Sto bene, eravamo molto vicini e ha frenato all'improvviso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Voto 10 a Thymen Arensman che sul traguardo di Luchon Superbagneres vince la tappa dopo una lunga fuga cominciata sui primi km del mitico Tourmalet. L’unico a resistere tra i tanti fuggitivi (una quindicina) ai soliti noti: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Vai su Facebook

Pogacar si scontra con l'ammiraglia di Vingegaard al Tour: Ha frenato all'improvviso senza motivo; Wellens in fuga: Pogacar chiede alla radio dell'ammiraglia della UAE Emirates come sta andando il suo compagno; L'ammiraglia comunica a Pogacar l'addio di Almeida: Joao si è staccato e si ritira.

Pogacar accetta la sfida di Vingegaard sul Col de la Loze: “La Visma attaccherà e manderà qualcuno in fuga. Sono pronto a tutto” - Nonostante un finale nervoso, a Valence gli uomini di classifica non si sono dovuti affrontare in salita. Scrive eurosport.it

Pogacar incendia il Tour: “Se fossi Vingegaard non sarei contento a tavola con i suoi compagni” - Tadej Pogacar è tornato su quanto accaduto dopo la Muret – Carcassonne, l'ultima tappa prima del secondo riposo al Tour: i più forti gregari di Vingegaard ... Come scrive fanpage.it