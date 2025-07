PNRR 130 milioni agli ITS Academy per laboratori didattici innovativi Obiettivo 22mila iscritti entro marzo 2026 Valditara firma decreto

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che assegna 130 milioni di euro agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), finalizzati alla realizzazione e al potenziamento di laboratori didattici. Le risorse, residue del PNRR, rientrano nell’ambito dell’Investimento 1.5 della Missione 4 – Componente 1 e sono destinate a rafforzare la formazione tecnica post-diploma in funzione delle esigenze del mercato del lavoro e dei processi di transizione digitale ed ecologica. L'articolo PNRR, 130 milioni agli ITS Academy per laboratori didattici innovativi. Obiettivo 22mila iscritti entro marzo 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

