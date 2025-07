Più pop meno rap meditativo | Clementino racconta il nuovo album Grande Anima

(askanews) – Sorprendente, il nuovo lavoro di Clementino ha energia da vendere, ma soprattutto esplora il mondo interiore del rapper napoletano con sonorità e tematiche più mature e coinvolgenti. «Questo album si chiama Grande Anima. Il titolo viene praticamente da un viaggio che ho fatto in tutto il mondo per la meditazione. Sono andato a meditare dall’India alla Costa Rica, in Italia, in Spagna, eccetera, e poi tornando a casa ho iniziato a capire quali sono le sfumature dell’anima, quindi l’amore, la speranza, la spiritualità , e per questo ho deciso di intitolare l’album così. Sicuramente è il mio album più cantautorale, è un album che ho scritto pensando poco al rap crudo che ho sempre fatto negli ultimi anni, ma volevo avere a che fare con il cantautorale a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Amica.it

