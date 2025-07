Pio Esposito Inter Taibi | Io l’avrei venduto Il commento sull’offerta da 50 milioni di euro dell’Atalanta rifiutata dai nerazzurri

Pio Esposito Inter, Taibi commenta il rifiuto dell’offerta da 50 milioni fatta dall’Atalanta: «A quella cifra, lo avrei venduto». Il giovane attaccante Pio Esposito, di proprietĂ dell’ Inter, continua a far parlare di sĂ©. Recentemente, l’agente Mario Giuffredi ha rivelato che l’ Inter avrebbe rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per il suo assistito, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito allo Spezia in Serie B. Le dichiarazioni hanno suscitato un ampio dibattito, con Massimo Taibi, ex portiere e attuale dirigente sportivo, che ha espresso il suo parere in merito. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Taibi ha commentato senza mezzi termini: « Ha giocato allo Spezia in B, è uno di grandissima prospettiva ma a 50 milioni lo avrei accompagnato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, Taibi: «Io l’avrei venduto». Il commento sull’offerta da 50 milioni di euro dell’Atalanta rifiutata dai nerazzurri

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

