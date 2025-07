Piazza Sant' Anna vendeva alcolici su una bancarella abusiva | scatta il sequestro

Proseguono serrati i controlli nell'ambito dell'operazione “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del ministro dell’Interno. Polizia, carabinieri e vigili hanno continuato a presidiare, anche in queste ore, le aree della movida con particolare riferimento alla Vucciria per contrastare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - sant - anna - vendeva

Salerno, vandali in azione in Piazza Sant’Agostino - Tempo di lettura: < 1 minuto Vandali in azione a Piazza Sant’Agostino. Il cuore della città di Salerno cade a pezzi sotto i colpi di teppisti che durante la notte hanno distrutto parte della pavimentazione in marmo dei gradini che separano la sede stradale della piazza vera e propria dai negozi situati pochi centimetri più su.

Tragliata, via di Casale di Sant’Angelo sempre più pericolosa: i cittadini scendono in piazza - Fiumicino, 8 maggio 2025 – Una l unga lista di incidenti, morti e feriti, asfalto rattoppato in fretta e furia non hanno impedito a Via del Casale di Sant’Angelo di diventare una delle arterie più pericolose della provincia nord di Roma.

FOTO/ Piazza Sant’Agostino: sos sosta selvaggia - Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo diverse segnalazioni, sono state riparate le scale di Piazza Sant’Agostino, dove i vandali avevano divelto lastroni in marmo che rappresentavano un pericolo anche per i pedoni.

Piazza Sant'Anna, vendeva alcolici su una bancarella abusiva: scatta il sequestro; Vucciria, raffica di controlli: 146 persone identificate e sequestri per vendita abusiva di alcol; Festa del papĂ , arriva la tentazione delle zeppole di San Giuseppe: scopri i 5 posti top per gustarle.

Caserta, Piazza Sant'Anna: la casa del “badante killer” - Il Mattino - Piazza Sant'Anna, ieri intorno alle 9 come tutti i giorni il piazzale è tutto sole, colombi piluccano briciole fra gli interzisti dei cubetti di porfido, ... Lo riporta ilmattino.it

Furti in Piazza Sant’Anna, rintracciati e denunciati due uomini - Gli agenti della sezione Volanti della Questura li hanno individuati grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza ... Riporta bergamonews.it