Detiene ancora il 9 per cento delle quote del Siena Fc, Simone Giacomini. L’imprenditore romano, nelle scorse ore, ha annunciato una collaborazione della sua piattaforma Bazr con la Lega Serie A. "Una collaborazione che unisce calcio, intrattenimento e shopping in tempo reale per offrire ai tifosi un’esperienza diversa dal solito – ha spiegato Giacomini sul proprio profilo Instagram –. Una nuova era del fan engagement, costruita su linguaggi autentici e relazioni dirette. Insieme porteremo su Bazr i 100 palloni dei gol piĂą iconici e trasformeremo ogni emozione vissuta in qualcosa di reale, che puoi portare a casa, condividere, collezionare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Piattaforma Bazr. Simone Giacomini in collaborazione con la Lega Serie A

