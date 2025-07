Piano sociale Regione Lazio in arrivo 400 milioni di euro solo per il 2025

È stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale il Piano Sociale del Lazio per il periodo 2025-2027.Approvato il piano sociale regionale 2025-2027Con l’approvazione del documento, che ha trovato l’accordo di tutte le forze politiche, l’amministrazione regionale inserisce a bilancio anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: piano - sociale - lazio - regione

Il nuovo Piano sanitario e sociale della Toscana ha fatto tappa ad Arezzo - Grande partecipazione all’incontro pubblico che ha portato ad Arezzo una tappa di presentazione de nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale promosso dal gruppo consiliare regionale del Partito Democratico, che si è svolto ad Arezzo presso l’Hotel Minerva.

Il sindaco Marchionna: "Sul piano della spesa sociale siamo fra i primi Comuni pugliesi" - Il sindaco Giuseppe Marchionna non è intervenuto durante il consiglio comunale monotematico dedicato a Papa Francesco, ma ha rilasciato un'intervista al termine dell'evento istituzionale.

"Spaccata alla mia auto per 70 centesimi. I controlli da soli non bastano: investire su Piano sociale per gli ultimi" - "Due vetri spaccati per 70 centesimi che avevo lasciato sul portaoggetti, E il segno dei tempi: ci sono tante persone disperate disposte a tutto per sopravvivere, Non basteranno i super-controlli senza un piano per arginare le nuove povertà , sostenere il lavoro dignitoso e un piano alloggi per.

Sanità . Ciocchetti (FdI): “Dalla Regione Lazio un piano sociale proiettato verso il futuro” https://lavocedelpatriota.it/sanita-ciocchetti-fdi-dalla-regione-lazio-un-piano-sociale-proiettato-verso-il-futuro/… via @vocedelpatriota Vai su X

APPUNTAMENTI IN #CONSIGLIOLAZIO DAL 14 AL 18 LUGLIO Martedì 22 luglio Ore 13.30 – sala Etruschi VI Commissione - Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità , trasporti Tema dell’audizione: Lavori della nuova Gronda Tiberina. Sono stati invitati: A Vai su Facebook

Il Consiglio ha approvato all'unanimità il Piano sociale regionale 2025-2027; Piano sociale Regione Lazio, in arrivo 400 milioni di euro solo per il 2025; Regione Lazio, approvato all’unanimità Piano sociale regionale 2025/27.

Regione Lazio, approvato all’unanimità il piano sociale regionale 2025-2027 - 2027, che avrà una dotazione finanziaria da oltre 400 milioni di euro per l’anno 2025, di cui 158 deri ... Si legge su online-news.it

Lazio: Consiglio approva il piano sociale regionale 2025-2027 - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all'unanimita' il ... Segnala ilsole24ore.com