Pezzotto multe più care da 500 a 16mila euro | come cambia la lotta alla pirateria

Le multe previste oggi per la pirateria sono fin troppo basse. Chiunque ne faccia un utilizzo regolare, ritenendosi al sicuro grazie a una Vpn efficace, non teme la sanzione, considerata “abbordabile” in caso di prima infrazione. Non sarebbe dunque un efficace deterrente. È quanto ritengono Marco Osnato (Fratelli d’Italia) e Federico Mollicone (Fratelli d’Italia) presidente della Commissione cultura, firmatari di una proposta di legge che mira ad aumentare la quota minima sanzionabile. Pirateria in Italia, numeri e pene. Il documento propone un po’ di numeri sull’utilizzo delle Iptv illegali. Si legge come nel solo 2023 siano stati registrati ben 319mila atti di pirateria audiovisiva in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

