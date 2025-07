Pettinari sulla decisione del Consiglio di Stato per le elezioni | Ora tempi brevi per arrivare ad una chiusura definitiva della vicenda

Anche il consigliere comunale e presidente del movimento politico “Pettinari per l'Abruzzo” Domenico Pettinari commenta la decisione del Consiglio di Stato di accogliere la sospensiva della sentenza del Tar che imponeva il voto il 24 e 25 agosto per le 27 sezioni dove sono state riscontrate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Elezioni, il centrodestra risponde con tre ricorsi al Consiglio di Stato - LA PARALISI Sarà triplice la mossa dell'amministrazione di Carlo Masci in risposta all'appello al Consiglio di Stato da parte del centrosinistra, notificato sabato scorso ai ... Secondo ilmessaggero.it

Il 18 dicembre l'udienza di merito in Consiglio di Stato - Il 24 luglio, i giudici di Palazzo Spada si pronunceranno sulla sospensiva, solo allora si saprà se gli elettori di 27 sezioni dovr ... Si legge su rainews.it