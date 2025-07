Peste Suina Africana | incontro con il Commissario Straordinario Filippini

Si è tenuto nella sede della Provincia di Parma, un incontro per fare il punto sulla diffusione della Peste Suina Africana (Psa) nel Nord Italia, con particolare attenzione alle iniziative per il suo contenimento nel territorio parmense. Per l’occasione, Giovanni Filippini, Commissario. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La peste suina assedia Genova, in testa alla classifica con 270 casi - L’ultima rilevazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale rileva un ulteriore aumento dei casi tra Piemonte, Liguria e Val D’Aosta

Peste suina africana, due nuovi casi a Trecate - Altri cinghiali positivi alla peste suina africana. Secondo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta in Piemonte sono state osservate cinque nuove positività tra i cinghiali: tra queste due in provincia di Novara, entrambe a Trecate, dove in totale sono 12 i.

Peste suina africana: 5 nuovi positivi in Liguria. Primi due casi a Zignago

Peste Suina Africana, la Lombardia tiene alta la guardia: controlli, indennizzi e nuove misure per proteggere il comparto suinicolo

Allarme Peste Suina: in arrivo anche in Piemonte l'ordinanza nazionale - L'assessore Bongioanni: «Maggiore controllo della specie cinghiale, introdotta la fascia franca di 20 km per isolare il virus».

Peste suina, nuova ordinanza a metà luglio