Pescara una 12enne è morta annegata in mare

E’ morta annegata una 12enne che stava facendo il bagno in mare lungo la Riviera nord di Pescara. Prima dispersa, la bambina è stata recuperata dopo circa un’ora di ricerche condotte dai Vigili del fuoco. Trasportati con l’elicottero Drago, i sommozzatori hanno recuperato la ragazza e provato invano ad applicarle le manovre di rianimazione prima di costatarne il decesso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pescara, una 12enne è morta annegata in mare

In questa notizia si parla di: pescara - 12enne - morta - annegata

