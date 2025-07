Pescara una 12enne è morta annegata in mare | stava nuotando con i suoi fratelli

E’ morta annegata una 12enne che stava facendo il bagno in mare lungo la Riviera nord di Pescara. Prima dispersa, la bambina è stata recuperata dopo circa un’ora di ricerche condotte dai Vigili del fuoco. Trasportati con l’elicottero Drago, i sommozzatori hanno recuperato la ragazza e provato invano ad applicarle le manovre di rianimazione prima di costatarne il decesso. Non abbiamo potuto fare di più. Malgrado il recupero fatto dai nostri sommozzatori e il tentativo di rianimazione, la piccola è purtroppo deceduta. Ne diamo conferma con grande dolore #Pescara #24luglio2025 #vigilidelfuoco https:t. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pescara, una 12enne è morta annegata in mare: stava nuotando con i suoi fratelli

E' morta annegata una 12enne che stava facendo il bagno in mare lungo la Riviera nord di Pescara. Prima dispersa, la bambina è stata recuperata dopo circa un'ora di ricerche condotte dai Vigili del fuoco.

Pescara, 12enne annega in mare. Faceva il bagno con gli amici, inutili i soccorsi - Stava facendo il bagno in uno stabilimento del centro con alcuni amici che l'hanno persa di vista e hanno lanciato l'allarme

Pescara, 12enne annega davanti ai fratelli: tragedia sulla Riviera Nord - Cosa è successo alla bambina dispersa in mare?. Una giornata di sole e mare si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio 2025, a Pescara, sulla Riviera Nord.

Pescara, 12enne annega davanti allo stabilimento balneare - Una bambina di 12 anni è stata ritrovata in fin di vita tra gli scogli della costa pescarese, in un drammatico episodio che ha scosso la città e mobilitato soccorsi e forze dell’ordine. Segnala informazione.it