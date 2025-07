Pescara 12enne annega in mare Faceva il bagno con gli amici inutili i soccorsi

Stava facendo il bagno in uno stabilimento del centro con alcuni amici che l'hanno persa di vista e hanno lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pescara, 12enne annega in mare. Faceva il bagno con gli amici, inutili i soccorsi

Pescara, ragazzina di 12 anni annega in mare. Stava facendo il bagno con gli amici Vai su X

Tredicenne annega in mare mentre fa il bagno con gli amici a Pescara: ripescata in fin di vita, non ce l’ha fatta - L'elicottero dei vigili del fuoco ha pattugliato la costa per un’ora prima di trovarla. Si legge su quotidiano.net

Pescara, una 12enne è morta annegata in mare - E' morta annegata una 12enne che stava facendo il bagno in mare lungo la Riviera nord di Pescara. Scrive lapresse.it