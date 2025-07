Pescara 12enne annega davanti allo stabilimento balneare

È finita in tragedia la vicenda della ragazzina di 12 anni dispersa in mare a Pescara nel pomeriggio di giovedì 24 luglio. L'allarme è scattato poco prima delle 18, quando la giovane non è riemersa dallo specchio d'acqua davanti allo stabilimento balneare Plinius, dove stava facendo il bagno insieme al fratello e alla sorella. L'allarme. Sono stati proprio i fratelli a segnalare alla baby-sitter la scomparsa della ragazzina, che si stava occupando di un quarto fratello più piccolo. Immediatamente sono partite le ricerche da parte dei bagnini della Lifeguard presenti sulla costa. In pochi minuti sono arrivate sul posto sia l'ambulanza del mare della Lifeguard che quella medicalizzata della Asl, inviate dal 118 per soccorrere la ragazza colpita da una possibile sindrome da annegamento.

Pescara, 12enne annega davanti ai fratelli: tragedia sulla Riviera Nord - Cosa è successo alla bambina dispersa in mare?. Una giornata di sole e mare si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio 2025, a Pescara, sulla Riviera Nord.

