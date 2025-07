Perugia, 24 luglio 2025 – Un uomo di 79 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, 24 luglio, in un incidente stradale che è avvenuto a Perugia nella zona di Cenerente, in via della Forcella. L'anziano era alla guida di un'Ape di cui ha perso il controllo per cause che sono tuttora in corso di accertamento. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale che sono intervenuti in via della Forcella e hanno effettuato tutti i rilievi tecnici necessari a ricostruire quanto accaduto. Non risultano altri veicoli coinvolti. È intervenuta anche un'ambulanza del 118 ma, purtroppo, per l'uomo non c'era già più niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, tragico incidente: 79enne sbanda sul motocarro e muore