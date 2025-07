Perugia civica radicata nel territorio | Una squadra ampia e competente

Perugia Civica ha ufficializzato la nuova composizione del proprio organigramma, frutto di un percorso partecipato che rafforza la presenza civica nella cittĂ e nei quartieri. Una squadra ampia, rappresentativa, costruita su competenze reali, passione politica e profondo radicamento sociale. Presidente Marco Brusco. Coordinatori comunali Massimiliano Mipatrini e Giovanni Rende. Responsabile organizzazione Antonio Polenzani. Presidente della Commissione Statuto e Garanzia Carlo Castori. I responsabili di area e referenti tematici: Beniamino Cenci Goga (UniversitĂ ), Elia Pierotti (giovni), Giuseppe Passaro (centro storico), Lina Biscarini (ospedale), Mario Fringuello (sicurezza), Anna Maria Lipparoni (attivitĂ produttive), Roberto Sabatini (sport), Francesco Mari (sviluppo economico), Andrea Lilli (caccia e pesca), David Bonifazi (partecipazione e circoscrizioni), Matteo Pasquini (istituzioni), Celso Basiglini (associazioni), Cristian Marconi (sindacati). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia civica radicata nel territorio: "Una squadra ampia e competente"

