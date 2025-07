Personale ATA terza fascia | depennamenti e conferme dopo la certificazione CIAD

Con l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale per il triennio 20192021, sono state introdotte importanti innovazioni nel settore scolastico, tra cui nuovi requisiti per l'accesso ai profili del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). Tra questi, spicca l'obbligo del possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), ad eccezione del profilo di collaboratore scolastico.

In questa notizia si parla di: personale - terza - fascia - certificazione

Chiarimenti sulla CIAD, chi resta e chi viene escluso dalle Graduatorie Personale ATA terza fascia [NOTA] - Una nota ufficiale del Ministero dell’Istruzione ha fatto chiarezza sulle graduatorie ATA di terza fascia, dopo giorni di incertezze tra i candidati.

Graduatorie ATA terza fascia: partiti gli avvisi di esclusione per chi non ha conseguito la CIAD; Esclusi da graduatorie terza fascia ATA perché senza CIAD: l’avviso via e-mail; Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2024/2027 – Scioglimento della riserva possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Personale ATA terza fascia: Aggiornamento graduatorie dopo il conseguimento della CIAD - L’entrata in vigore del contratto 2019/2021 fra le innovazioni introdotte nel settore scuola, ha previsto, fra i titoli d’accesso ai diversi profili ATA, eccetto che per i collaboratori scolastici, il ... Segnala tecnicadellascuola.it

Depennamento dalle Graduatorie ATA per CIAD non valida: cosa fare - Le scuole capofila stanno procedendo con il depennamento dalle graduatorie ATA di terza fascia degli aspiranti che hanno presentato una Certificazione CIAD non valida. Secondo ticonsiglio.com