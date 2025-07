Personaggi MCU completamente cambiati entro il 2025

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) continua a evolversi con sviluppi sorprendenti e trasformazioni radicali dei personaggi principali. La stagione del 2025 ha segnato un punto di svolta, portando protagonisti precedentemente marginali a ruoli di primo piano, mentre altri hanno intrapreso percorsi oscuri o inaspettati che influenzeranno il futuro della saga multiversale. In questo contesto, le recenti produzioni cinematografiche e televisive hanno aperto nuove strade di narrazione, con morti improvvise, alleanze inedite e cambi di fedeltà che ridefiniscono i confini del MCU. la caduta di thunderbolts ross: ora in carcere dopo la trasformazione in red hulk. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Personaggi MCU completamente cambiati entro il 2025

