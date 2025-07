Perdonanza Celestiniana 2025 con Renato Zero Venditti Tananai Gabbani

Presentato il programma della Perdonanza Celestiniana 2025, una settimana di eventi musicali e religiosi a L’Aquila con Renato Zero, Antonello Venditti e tanti altri. L’Aquila torna ad essere la città del perdono: si inaugura il prossimo 23 agosto, e va avanti fino al 30, la Perdonanza Celestiniana 2025, unico Giubileo a cadenza annuale. Istituita nel 1294 da Papa Celestino V, nel 2019 è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità . Appuntamenti religiosi, eventi istituzionali e proposte artistiche si alternano tradizionalmente nell’ultima settimana di agosto che, nel 2025, acquisisce una dimensione prospettica inedita, precedendo l’anno in cui l’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Perdonanza Celestiniana 2025 con Renato Zero, Venditti, Tananai, Gabbani

