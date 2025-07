Percy Jackson – Stagione 3 | ufficialmente confermati due dei personaggi più iconici del libro

Al San Diego Comic-Con, Rick Riordan ha annunciato che Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo  ha ufficialmente scritturato due personaggi dei libri amati dai fan per la terza stagione, compensando così la loro assenza nella prima e nella seconda stagione. La serie TV Percy Jackson di Disney+ è stata un successo certificato per il sito di streaming, e finora è uscita solo una stagione. Fortunatamente per i fan, l’attesa per la prossima stagione non sarà molto lunga. La seconda stagione di Percy Jackson uscirà nel dicembre 2025 ed è già stata rinnovata per una terza stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it