Percy jackson stagione 3 | i personaggi iconici finalmente castati

annunciata la stagione 3 di Percy Jackson & The Olympians: nuovi personaggi in arrivo. La serie televisiva dedicata a Percy Jackson, trasmessa su Disney+, continua a catturare l'interesse dei fan grazie a importanti novità annunciate durante il San Diego Comic-Con. Dopo il successo della prima stagione e l'attesa per la seconda, prevista per dicembre 2025, si prepara il terreno per un nuovo ciclo narrativo ricco di sorprese e approfondimenti sui personaggi più amati. le novità sulla terza stagione della serie tv. Durante l'evento dedicato ai fumetti e ai supereroi, è stato svelato che la produzione sta lavorando al casting di due personaggi molto attesi.

