percy jackson stagione 2 annuncia un cambiamento entusiasmante dai libri di rick riordan

La seconda stagione di Percy Jackson and the Olympians si prepara a sorprendere gli spettatori con un’importante novità rispetto alla narrazione originale dei libri di Rick Riordan. La serie, molto apprezzata per la fedeltà all’opera letteraria rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche, si distingue anche per le scelte narrative che arricchiranno ulteriormente il racconto, offrendo una prospettiva più articolata e coinvolgente. una rivoluzione narrativa: più punti di vista e approfondimenti. la narrazione non sarà più esclusivamente dal punto di vista di Percy. Per la prima volta, la serie televisiva non seguirà solamente le avventure di Percy Jackson (interpretato da Walker Scobell), ma offrirà uno sguardo più ampio sull’universo dei demigod. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

