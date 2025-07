Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 2 il primo trailer è qui!

La Disney ha annunciato al Comic-Con di San Diego con Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo arriverà + il 10 dicembre 2025 con la seconda stagione. Oltre a un teaser in sala e a altri momenti divertenti per entusiasmare i fan per l’avventura del Mare dei Mostri, l’autore e co-creatore Rick Riordan ha anche rivelato alcune entusiasmanti e attese novità sul cast della terza stagione. Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie si sono uniti alla terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo nei panni dei fratelli Nico e Bianca di Angelo, figli di Ade. 🔗 Leggi su Cinefilos.it